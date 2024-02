Antes de pedido de Bolsonaro, Mourão já tinha apresentado projeto de anistia no Senado

Apoie o 247

247 - O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) já havia proposto um projeto de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro, antes mesmo do pedido feito por Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista neste domingo (25).

Bolsonaro, durante a manifestação em São Paulo, defendeu-se das acusações de conspirar um golpe de Estado e instou a apresentação de um projeto para anistiar os presos envolvidos nas invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com reportagem do Metrópoles, Mourão protocolou o projeto em outubro de 2023, propondo a anistia exclusivamente para os condenados pelos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático, excluindo os condenados por depredação de patrimônio público e associação criminosa.

Apesar de ter sido aliado de Bolsonaro, Mourão não esteve presente na manifestação em São Paulo.

