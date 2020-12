Antes de testar positivo para Covid-19, Mourão teve febre, dores no corpo e na cabeça

Revista Fórum - Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), a vice-presidência informou que o general Hamilton Mourão (PRTB) apresentou um quadro de febre e dores no corpo e na cabeça, que o levou a fazer o teste para a Covid-19. A testagem positiva para o coronavírus foi divulgada neste domingo (27).

“Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, apresentou mialgia (dor no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 graus, o que o levou a fazer o exame, confirmando o teste posivo no dia de ontem (27)”, diz o comunicado.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais