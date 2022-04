Antes do voto, ministro do TCU diz que vai pedir suspensão de venda da Eletrobrás por 60 dias

Já o relator, Aroldo Cedraz, também antes do voto, defendeu a revisão do preço mínimo da ação da empresa usado como referência para a operação edit

247 - O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), antecipou ao Broadcast/Estadão que vai pedir vista de 60 dias no julgamento da privatização da Eletrobrás. A sessão começou às 14h30 desta quarta-feira, 20.

"É minha obrigação não deixar que o patrimônio público seja liquidado. Estão fazendo liquidação", criticou o ministro. "Da forma como está, não estão privatizando, estão liquidando, e caberá ao TCU atestar ou não".

O relator do processo, Aroldo Cedraz, conforme revelou o Valor também antes do início do julgamento, defendeu a revisão do preço mínimo da ação da empresa usado como referência para a operação. Também sugeriu que uma eventual volta do controle estatal seja facilitada.

“A modelagem elaborada pelo BNDES para estabelecer o preço referencial de venda das ações no processo de capitalização (valor esse que é sigiloso) levou em consideração parâmetros de quantificação da receita de geração tidos como inadequados pelo relator”, afirmou Cedraz no voto distribuído aos demais ministros.

