Ao invés de proteger o patrimônio, PMDF organizou fluxo de terroristas em Brasília (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agente não identificado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ajudando os terroristas bolsonaristas a organizar o fluxo dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília neste domingo (8) .

As imagens mostram o policial no palco de uma aglomeração bolsonarista, com um microfone na mão, chamando a manifestação de "democrática" e "correta". Em seguida, ele afirma que a corporação estava no local para fazer a segurança dos golpistas na via, e, ao final do vídeo, diz que a PMDF estava lá para "colaborar e ajudar".

>>> Novo diretor-geral condena terrorismo bolsonarista e crava: "PF não vai tolerar ataques à democracia"

"Vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar duas faixas para os senhores (...) e a terceira é da Polícia Militar. Porque a quantidade de veículos é grande (...). A gente vai estar em contato com a coordenação do evento e qualquer necessidade que tenha nós paramos e acertamos. É como falei e gosto de repetir: estamos aqui para colaborar, ajudar e, principalmente, fazer a segurança de vocês, está bom?", disse o agente da PMDF.

Confira no vídeo abaixo:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.