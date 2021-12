Ao STF, PGR aponta indícios de informação falsa em live de Bolsonaro

Para a Procuradoria, há indícios de divulgação de notícias falsas na live em que Jair Bolsonaro promoveu no final de julho para atacar o sistema eleitoral edit

247 - Documento assinado pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo indica que Jair Bolsonaro divulgou notícias falsas em live que promoveu no final de julho para atacar o sistema eleitoral brasileiro.

No texto encaminhado ao STF, ela propõe que o caso seja anexado ao inquérito da milícia digital, investigação em andamento na corte com o objetivo de identificar uma organização envolvida com ameaças e ataques virtuais a instituições.

Segundo ela, “há indícios” de que “possa ter havido a divulgação indevida de informações falsas e/ou de baixa confiabilidade, bem como que alguns dos envolvidos na viabilização da live ocorrida no dia 29/7/2021 tinham ciência da imprecisão das informações veiculadas”.

Na ocasião, foram veiculados vídeos divulgados na internet que compartilhavam a mensagem de que é possível fraudar o código-fonte das urnas eletrônicas para computar o voto de um candidato para o outro e também defendeu o voto impresso, que chamou de “auditável”. O TSE nega que esse procedimento seja possível.

