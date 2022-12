Apesar de recluso, Bolsonaro articula para emplacar Rogério Marinho na Presidência do Senado

Apoie o 247

ICL

247 - Apesar de recluso desde que perdeu a eleição para o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) continua ativo na articulação política. Nos bastidores, ele atua para emplacar seu ex-ministro e senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) na Presidência do Senado, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Bolsonaro já recebeu para reuniões o próprio Rogério Marinho e outros parlamentares aliados: a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eleita senadora pelo PP de Mato Grosso do Sul; o senador Eduardo Gomes (PL-TO) e o líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ). Inclusive na manhã desta quinta-feira (1), Bolsonaro esteve com senadores do PL no Palácio da Alvorada. O PL terá a maior bancada do senado no próximo ano, com 14 nomes.

Uma candidatura própria do PL tem o aval do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Por outro lado, ele sabe da força de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que já ocupa o cargo atualmente e contará com o apoio do governo eleito.

"A preferida de Valdemar para disputar com Pacheco era Tereza Cristina, que ele vinha tentando desde a campanha atrair para a legenda. Mas a ex-ministra não só não trocou de partido como não se animou com a candidatura. 'Pato novo só mergulha em água rasa', disse a senadora eleita à coluna, em referência ao fato de ser novata na nova Casa", conta a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.