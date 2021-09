Apesar do acesso estar bloqueado, PM libera caminhões de apoiadores de Bolsonaro na Esplanada (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal havia bloqueado o acesso à Esplana da dos Ministérios, mas na véspera dos atos convocados por Jair Bolsonaro, grupos se reuniram em frente à barreira da polícia e pressionaram até conseguir a liberação da via, que estava bloqueada desde domingo (5).

De acordo com reportagem do Metrópoles, a intenção dos manifestantes é passear pelo local, com caminhões e carros de som. Após pressão dos bolsonaristas, a polícia liberou a via para os apoiadores do presidente.





PUBLICIDADE