Apoiador entrega carta a Bolsonaro e ele responde: “não vou ler”

Jair Bolsonaro não demonstrou estar muito interessado no que o simpatizante tinha a dizer

Metropóles- Um apoiador de Jair Bolsonaro (sem partido) tentou entregar uma carta para o chefe do Executivo, na manhã desta quarta-feira (19), mas o ex-capitão do Exército não demonstrou estar muito interessado no que o simpatizante tinha a dizer.

“Eu não vou ler, dificilmente eu vou ler, tem dia que eu recebo isso aqui de papel [faz gesto com a mão]. E não é só ler, você tem que tomar decisão. Se vai dar resposta a contento, eu não sei”, interrompeu Bolsonaro antes que o apoiador terminasse de falar sobre os documentos que queria entregar.

