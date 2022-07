Apoiadores de Pacheco receberam mais de R$ 2 bilhões do orçamento secreto

A distribuição de verbas ocorreu após a confirmação da vitória do senador edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os senadores que apoiaram a campanha de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na eleição para a presidência do Senado, em fevereiro de 2021, receberam ao menos R$ 2,3 bilhões em emendas do orçamento secreto no ano passado.

A distribuição de verbas ocorreu após a confirmação da vitória do senador, de acordo com informações publicadas neste sábado (9) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Dos 57 senadores que apoiaram Pacheco na disputa contra Simone Tebet (MDB-MS), 38 informaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), por determinação da Corte, ter recebido dinheiro público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE