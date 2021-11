Após acordo com Lira, líder do PDT defende aprovação da PEC dos Precatórios

Se aprovado, o texto abrirá espaço de 91,6 bilhões de reais no Orçamento de 2022, dos quais 83,6 bilhões tendem a ser destinados ao Auxílio Brasil – programa que joga uma pá de cal no Bolsa Família – e a outras medidas, como o questionado auxílio diesel a caminhoneiros edit

Carta Capital - O PDT anunciou, na noite desta quarta-feira 3, posição favorável à PEC dos Precatórios na Câmara. A confirmação partiu do líder do partido, Wolney Queiroz (PE).

“Tínhamos a preocupação com os professores que tinham seus precatórios. Celebramos um acordo com o presidente Lira e conseguimos o compromisso da precedência do pagamento desses precatórios, de dividir esse pagamento em 40%, 30% e 30%, em 2022, 2023 e 2024, respectivamente. Ainda temos um compromisso de constitucionalizar a renda básica”, disse Queiroz na sessão. “Encaminhamos o voto favorável”.

Se aprovado, o texto abrirá espaço de 91,6 bilhões de reais no Orçamento de 2022, dos quais 83,6 bilhões tendem a ser destinados ao Auxílio Brasil – programa que joga uma pá de cal no Bolsa Família – e a outras medidas, como o questionado auxílio diesel a caminhoneiros.

