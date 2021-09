Após ameaças de Bolsonaro e discurso de Fux, Ciro Nogueira e Lira se reúnem com Gilmar Mendes

O objetivo da conversa foi tentar reduzir os estragos causados por Bolsonaro por meio dos discursos de ataque ao STF nos atos do 7 de setembro edit

247 - Depois das novas ameaças feitas por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 7 de setembro, e do duro discurso proferido pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, nesta quarta-feira (8), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram com o ministro do STF Gilmar Mendes, segundo a Crusoé.

Lira também fez um discurso nesta quarta-feira sobre os atos golpistas, mas em tom muito mais brando do que o necessário diante da dimensão do tensionamento entre os Poderes.

A tentativa do encontro foi reduzir os danos causados por Bolsonaro por meio das declarações no feriado.

Fux, em sua manifestação, disse que que manifestações "antidemocráticas" e "ilícitas" são intoleráveis e alertou: "se o desprezo por decisões ocorre por iniciativa de qualquer Poder, essa atitude configura crime de responsabilidade, pelo Congresso".

