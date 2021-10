Após anunciar aumento da gasolina, Guedes almoça em churrascaria, no momento em que brasileiros comem ossos

Apoie o 247

247 - Após participar de uma aparição pública neste domingo (24) com Jair Bolsonaro para colocar panos quentes a respeito de sua demissão da pasta, após a crise gerada pelo anúncio do programa Renda Brasil, Guedes resolveu almoçar numa churrascaria de Brasília, no momento em que brasileiros comem ossos e não conseguem mais ter acesso à carne, por conta do alto valor do alimento.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles,Guedes “passou quase despercebido há pouco por uma churrascaria em Brasília, a mais próxima do Palácio da Alvorada. Sentou-se a uma mesa discreta e foi pouco reconhecido, com exceção de uma moça que lhe pediu foto.Comeu basicamente carne, com poucos acompanhamentos, e bebeu… suco de maracujá.”.

Na agenda da manhã, Guedes disse que que o “Brasil é o país que mais cresce no mundo” e que anunciou também um novo aumento dos combustíveis para esta segunda-feira.

