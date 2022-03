Após apanhar de personal, morador de rua desaparece de calçada onde "morava"

Apoie o 247

Metrópoles - Agredido por um personal trainer de 31 anos, na noite da última quarta-feira (9), o morador de rua flagrado tendo relações sexuais com a mulher do educador físico não foi mais visto na região onde costumava ficar, no bairro Jardim Roriz, em Planaltina, cidade do Distrito Federal.

Segundo Eduardo Alves, o personal, a esposa estaria em surto psicótico e, assim, não teria havido relação extraconjungal consensual, e sim um estupro. “Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, disse, após a publicação da primeira reportagem.

Eduardo diz ter agredido o morador de rua justamente por ter certeza de que a esposa estava sofrendo violência sexual. Antes de retirar à força o sem-teto do veículo, o educador físico bateu com tanta força no automóvel que chegou a trincar o vidro.

Informalmente, aos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher, que, segundo o marido está sob cuidados médicos na rede pública de saúde, disse que as relações sexuais foram consentidas. Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu a mesma versão. Depois da confusão na rua, todos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que investiga o caso. A corporação ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ocorrência.

