Após ataque de Bolsonaro e da PF a Boulos, deputado petista propõe revogação da Lei de Segurança Nacional

247 - Após o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos, do PSOL, ser acionado pela Polícia Federal (PF), o deputado federal Paulo Teixeira (PT) lembrou de projeto de lei (PL) que propõe a revogação da Lei de Segurança Nacional.

Segundo o deputado, a ação da PF contra Boulos por ter criticado Jair Bolsonaro nas redes sociais “é uma censura baseada em um entulho autoritário”.

A Policia Federal intimou o @GuilhermeBoulos utilizando a Lei de Segurança Nacional, por ele ter criticado o Jair Bolsonaro. É uma censura baseada em um entulho autoritário. Tenho projeto de lei que propõe a revogação da Lei de Segurança Nacional. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) September 28, 2020

Em abril deste ano, Boulos criticou Bolsonaro após ele dizer a seus seguidores, no cercadinho do Alvorada, que ele era a própria Constituição do Brasil.

Boulos comparou-o a Luís XIV, monarca derrubado pela Revolução Francesa de 1789. A fala de Bolsonaro ecoava as palavras do absolutista: “O Estado sou eu”. Em outro tuíte, Boulos lembrou o fim da dinastia de Luís XIV. “Terminou na guilhotina”, afirmou.

O psolista afirmou:, “Bolsonaro quer eleger Russomanno e acionou a PF pra tentar me intimidar. O medo deles do nosso crescimento só mostra que estamos no caminho certo. São Paulo vai ser a capital da resistência!”