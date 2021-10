Após áudio de André Esteves, Câmara convida presidente do BC a esclarecer influência do BTG Pactual

Apoie o 247

247 - A Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara aprovou nesta terça-feira (26) pedido do deputado Rogério Correia (PT-MG) para que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, seja convidado a prestar esclarecimentos sobre sua relação com o dono do BTG Pactual, André Esteves.

A sessão discutirá "a independência do Banco Central e a relação temerária do atual Presidente, Sr. Roberto Campos Neto, com o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual", segundo o requerimento oficial.

Gravação obtida pelo Brasil 247 mostra que Campos Neto se orientou com Esteves sobre a taxa de juros. O presidente do BC ligou ao banqueiro para saber qual que deveria ser o piso ("lower bound") da taxa.

“O áudio está gravado e causou espanto entre políticos e especialistas”, diz o deputado. "Enquanto sr. Roberto Campos Neto submete a política do Banco Central a partir de consultas individuais à banqueiros, a situação social do país se deteriora rapidamente".

