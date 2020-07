Após Bia Kicis deixar vice-liderança do governo, Vitor Hugo tem cargo ameaçado

Recentemente, por pressão do Centrão, Jair Bolsonaro retirou Bia Kicis da vice-liderança do governo após a deputada votar contra a renovação do Fundeb edit

247 - O ex-ministro da Saúde de Michel Temer e membro do partido Progressistas, representante do Centrão, Ricardo Barros “deve assumir em breve a liderança do governo na Câmara”, segundo coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

Desta forma, se for confirmado, o deputado Vitor Hugo, que ocupa o cargo atualmente, deve sair para “ficar na presidência de alguma comissão da Câmara”, de acordo com o articulista.

Recentemente, na quarta-feira, 22, Jair Bolsonaro retirou Bia Kicis da vice-liderança do governo por meio de um comunicado divulgado na noite de ontem pelo presidente, em edição extra do Diário Oficial da União.

A mudança foi feita por pressão do Centrão após a parlamentar votar contra a renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), que financia a educação básica e amplia gradualmente a participação da União, até o percentual de 23% a partir de 2026.

