Após cinco meses, Turismo nomeia nova presidente do Iphan

247 - O Ministério do Turismo nomeou nesta segunda-feira, 11, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A autarquia estava há cinco meses sem ninguém nomeado para o cargo, quando em dezembro de 2019 a antiga presidente, Katia Santos Bogea foi exonerada para dar lugar a Luciana Rocha Feres, que não chegou a assumir.

A nova nomeada é servidora de carreira do ministério e já foi diretora do Departamento de Desenvolvimento Produtivo e a de chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo.

