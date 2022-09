Após decisão de Barroso, Pacheco diz que piso da enfermagem é “medida justa” e promete “rápida solução”

Presidente do Congresso diz não ter dúvida de que o real desejo dos Três Poderes é fazer valer a lei e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro do sistema de saúde edit

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou-se no Twitter neste domingo (4) após decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que suspendeu a lei que cria o piso salarial nacional da enfermagem.

O ministro deu prazo de 60 dias para que estados, municípios e o governo federal informem os impactos que o texto traz para a situação financeira de cidades e estados, a empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade do serviço de saúde. Ele argumentou que o piso põe em risco a “subsistência de inúmeras instituições hospitalares”.

“O piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil”, escreveu Pacheco.

“Em nome do Parlamento, tratarei imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STF, já que o tema foi judicializado e houve decisão do eminente Ministro Luís Roberto Barroso”, assegurou o presidente do Senado.

“Não tenho dúvidas de que o real desejo dos Três Poderes da República é fazer valer a lei federal e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro do sistema de saúde e entes federados. Com diálogo, respeito e inteligência, daremos rápida solução a isso”, concluiu.

