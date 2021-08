Após decisão judicial, Governo do Distrito Federal suspende estudo para o Museu da Bíblia

Metrópoles - A Secretaria de Estado de Cultura suspendeu o estudo preliminar de arquitetura do Museu Nacional da Bíblia. A decisão, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (25/8), ocorreu devido à decisão liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que determinou a suspensão do edital lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

O juiz da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Carlos Maroja, atendeu ao pedido apresentado em ação popular protocolada pela deputada distrital Julia Lucy (Novo).

A decisão condiciona a retomada dos trâmites do certame à “prova do atendimento ao pré-requisito das consultas populares exigidas constitucionalmente”. A divulgação do resultado do edital estava prevista para 13 de setembro. O projeto vencedor receberia prêmio de R$ 122 mil.

