Após decisão judicial, peritos médicos do INSS terão de retornar ao trabalho presencial

247 - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou nesta quinta-feira (24) a decisão que havia dispensado os peritos médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) de retornarem às atividades presenciais. O Judiciário também decidiu pelo corte de ponto dos profissionais que não comparecerem ao trabalho.

A nova decisão é do vice-presidente do TRF-1, desembargador Francisco de Assis Betti, que atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). De acordo com o magistrado, na sentença anterior, a Justiça Federal no DF passou por cima de uma competência do governo federal.

A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP) havia acionado a Justiça contra o retorno dos funcionários ao trabalho presencial. A entidade alegou que as agências do INSS, reabertas após o fechamento por causa da Covid-19, ainda não cumprem as especificações de segurança sanitária.