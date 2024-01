Após decretar emergência, Ibaneis diz que DF sofre "crise muito grande de saúde" por dengue

Apoie o 247

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), declarou que a capital enfrenta uma "crise muito grande de saúde" devido ao avanço significativo dos casos de dengue. A declaração foi feita durante a 18ª edição do programa “GDF mais perto do cidadão – especial combate à dengue”, realizado no Recanto das Emas, neste sábado (27), de acordo com o portal Metrópoles. O evento teve como objetivo promover a conscientização e ações preventivas contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Em resposta à situação crítica, Ibaneis Rocha anunciou a publicação de um decreto de emergência na última quinta-feira (25), autorizando medidas administrativas para conter a disseminação da doença. O texto abrange não apenas o aumento dos casos de dengue, mas também o "risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti", como zika, Chikungunya e febre amarela.

Durante o evento, o governador enfatizou a necessidade de ações rápidas por parte das secretarias de saúde e demais órgãos envolvidos: "nós estamos vivendo uma crise muito grande. Inclusive, essa semana nós decretamos emergência por causa da dengue, para poder facilitar o atendimento da Secretaria de Saúde. Então, para nós, hoje é um dia muito importante. Estar perto da população é muito bom".

O programa realizado no Recanto das Emas contou com a participação de diversas pastas do Governo do Distrito Federal, incluindo Saúde, Defensoria Pública, Departamento de Trânsito (Detran) e Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). As atividades foram coordenadas pela Sejus, com foco na prevenção contra o Aedes aegypti.

Como parte das medidas emergenciais, o Governo do DF instituiu, na sexta-feira (26), o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e controle às doenças transmitidas pelo Aedes. O grupo será responsável por coordenar esforços na contenção e enfrentamento das arboviroses, conforme estabelecido no decreto.

Os números alarmantes revelam um aumento de 646% nos casos de dengue nas três primeiras semanas de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. A região administrativa da Ceilândia apresenta a maior incidência, com 3.963 casos, seguida por Sol Nascente/Pôr do Sol (1.110), Brazlândia (1.045) e Samambaia (997). O governo destaca a urgência de ações preventivas para reverter essa tendência preocupante e preservar a saúde da população. Até o momento, três óbitos provocados pela doença já foram confirmados em 2024. O decreto de emergência permanecerá em vigor até que a situação sanitária seja estabilizada no Distrito Federal.

