Após denúncias, Bolsonaro muda tom para negociar com o centrão

Bolsonaro tentou evitar a exibição de faixas e cartazes com mensagens antidemocráticas na manifestação do último domingo (17) na praça dos três poderes, em Brasília. Vários defensores do governo protestaram pelo fechamento do Congresso Nacional e do STF edit

247 - Enquanto passa por um período de negociação com o centrão, Jair Bolsonaro foi obrigado a mudar o tom do discurso na manifestação favorável ao seu governo realizada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo (17). A informação é do portal G1.

Bolsonaro tomou cuidado até mesmo com a exibição de faixas com mensagens antidemocráticas. No entanto, vários manifestantes seguravam cartazes contra a existência do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), acrescenta a reportagem.

“O novo tom de Bolsonaro, sem ataques ao Congresso, não é por acaso. No momento em que está negociando apoio com deputados, ele não poderia ficar atacando o Congresso. Isso seria fatal para essa negociação”, disse à reportagem um líder de um dos partidos do centrão, não revelado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.