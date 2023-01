Após dispensas, Lula nomeia 122 militares para o GSI

As nomeações ocorrem após uma série de demissões no GSI, diante da desconfiança do presidente com militares devido à invasão das Sedes dos Três Poderes, no último dia 8 edit

247 - O presidente Lula (PT) nomeou 122 membros das Forças Armadas para cargos no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). As nomeações ocorrem após uma série de demissões no órgão, diante da desconfiança do presidente sobre a participação de militares na invasão terrorista do último dia 8. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda (30).

Nove supervisores, 28 assistentes, 23 secretários e 60 especialistas foram nomeados para a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI . Para o escritório de representação da secretaria no Rio de Janeiro, um assistente foi nomeado.

Também foi nomeado um militar para atuar no Gabinete Pessoal do Presidente da República. Ele ficará na assessoria especial da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República. As informações são de O Antagonista.

