Após eleição presencial, Câmara já tem 24 funcionários com Covid-19

247 - Já são 24 funcionários da Câmara dos Deputados que contraíram Covid-19 após as eleições presenciais para a presidência da Casa, que ocorreram em 1º de fevereiro.

O ex-presidente Rodrigo Maia (DEM) tentou liberar parte dos parlamentares para votar de casa, mas foi derrotado na Mesa Diretora, comandada por uma maioria de aliados do novo presidente, Arthur Lira (PP).

“Se você cruzar o número de deputados que estão no grupo de risco, não é tão grande. A maior parte já teve o vírus. Mas temos que mobilizar mais de 2 mil funcionários da administração direta e indireta, e a imprensa. Então, tem uma circulação mínima de 3 mil pessoas no dia da votação. Eu entendia que, pelo menos no cruzamento daqueles que estão no grupo de risco, que pudessem ter o direito de votar de forma remota, isso reduziria a presença de parlamentares e, automaticamente, de servidores”, disse Maia nos últimos dias de janeiro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.