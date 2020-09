Após encontro com Tabata Amaral, Bolsonaro pede que ministro da Educação “filtre” mais as visitas

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro não gostou de ver circular a foto do ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, ao lado da deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP). A parlamentar foi até o Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira da última semana (16) e despertou críticas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) contra Ribeiro.

Segundo informações do jornalista Igor Gadelha, da CNN Brasil, o presidente pediu que Ribeiro “filtre” mais as visitas e que, se tiver que receber opositores do governo, não divulgue “positivamente” os encontros. Auxiliar do Planalto afirmam que Ribeiro se autossabota ao receber opositores.

O ministro teria alegado que recebeu Tabata como representante de uma comissão externa da Câmara e que foi a parlamentar que solicitou a foto.

