Após entrevista à Time, embaixada quer audiência com Lula “para esclarecer posição da Ucrânia”

247 - A representação diplomática da Ucrânia no Brasil quer marcar uma audiência com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência, após suas declarações sobre a guerra em entrevista à revista Time .

"A Embaixada planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva com o Encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil Senhor Anatoliy Tkach para esclarecer a posição da Ucrânia”, diz nota da representação ucraniana.

De acordo com a embaixada, Lula estaria “mal informado sobre os motivos da guerra da Rússia contra a Ucrânia”.

Na entrevista, Lula criticou a invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, mas afirmou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, “quis a guerra” tanto quanto a Rússia. Ele também disse que o ódio contra o líder russo não "vai resolver nada".

"Ele [Zelensky] quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo [ao confronto]", disse o petista.

