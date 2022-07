Após escalada de ataques, PT envia dicas de segurança a militantes para ato com Lula em Brasília

Apoie o 247

247 - No contexto da escalada de violência antipetista, que teve como último episódio o assassinato de um apoiador em sua festa de aniversário por um agente penitenciário bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), o diretório do PT do Distrito Federal divulgou recomendações de segurança a militantes do partido que participarão do ato com o ex-presidente Lula em Brasília nesta terça-feira (12), segundo a Folha de S. Paulo.

"Ande em grupos até parada de ônibus e rodoviária. Evite se expor a situação de risco. É bom ter uma camiseta não militante debaixo da vermelha caso precise andar só no trajeto para casa em locais públicos", diz um trecho das recomendações.

O texto também alerta para que os apoiadores do partido não reajam a provocações de bolsonaristas infiltrados: "Não aceite provocação de bolsonaristas infiltrados. Não discuta nem agrida nenhum provocador. Ações heroicas podem causar riscos desnecessários a você e ao teu coletivo de militantes."

Ainda segundo a reportagem da Folha, há a recomendação para que sejam denunciados à equipe de segurança indivíduos "suspeitos que pareçam ser uma ameaça". O texto também pede para que situações de ameaça sejam gravadas e fotografadas.

