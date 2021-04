Após forte chuva e resistência, PM do DF desiste de destruir a Escola do Cerrado

247 - No final da tarde desta segunda-feira (5), após uma forte chuva, a Polícia Militar do Distrito Federal, comandada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), desistiu de promover o despejo de famílias da ocupação CCBB e de destruir a Escola do Cerrado.

Uma nova tentativa pode ocorrer na manhã desta terça-feira (6). Manifestantes estão se organizando para dormirem no local ou retornarem para fazer a defesa das famílias e da escola também no início da manhã de terça.

Nesta segunda-feira, houve agressão por parte da PM contra manifestantes após os policiais destruírem a casa de uma moradora.

A Escola do Cerrado, no entanto, permaneceu intacta, graças a ação dos ativistas.

PM do DF agride manifestantes que tentam defender a Escola do Cerrado pic.twitter.com/0eL5hhiMrK — Brasil 247 (@brasil247) April 5, 2021

Manifestantes cantam "Pra não dizer que não falei das Flores" enquanto defendem a Escola do Cerrado pic.twitter.com/pUZdq4mlGe — Brasil 247 (@brasil247) April 5, 2021

