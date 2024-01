Após fraude filiar Lula ao PL, TSE passa a exigir dupla confirmação em sistema de filiação partidária

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou o sistema de filiação partidária para reforçar a segurança e diminuir o risco de fraudes. O cadastro na Justiça Eleitoral terá que ser feito em duas etapas a partir de fevereiro. Para inserir informações de um novo filiado, o sistema vai exigir que a pessoa faça a confirmação em outro aplicativo, o e-Título, já usado por eleitores.

O TSE havia identificado uma suposta fraude em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi desfiliado do PT e filiado ao PL, partido de oposição ao governo federal. No sistema do Tribunal, o petista aparecia como "formalmente desligado" do Partido dos Trabalhadores desde 15 de julho de 2023 – data em que a falsa filiação ao PL foi comunicada ao TSE.

O TSE confirmou que a senha utilizada para acessar o sistema e inserir a filiação falsa de Lula é de uma advogada do PL.

