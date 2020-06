Após imprensa divulgar gastos, Bolsonaro volta a esconder dados sobre cartão corporativo

A nova tentativa de ocultar os gastos vem após a imprensa divulgar que o ex-capitão foi responsável pelo maior gasto com o cartão nos últimos cinco anos edit

Revista Forum - O governo de Jair Bolsonaro ainda não apresentou a fatura de maio do cartão corporativo cartão corporativo da Presidência da República, o que quebra o protocolo de divulgação dos dados no Portal da Transparência. A nova tentativa de ocultar os gastos vem após a imprensa divulgar que o ex-capitão foi responsável pelo maior gasto com o cartão nos últimos cinco anos.

As despesas sigilosas vinculadas ao presidente foram de R$ 3,76 milhões neste ano, segundo informações do Portal da Transparência. O valor representa um aumento de 98% em relação à média dos últimos cinco anos no mesmo período.

