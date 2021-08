Após pedido de impeachment de Bolsonaro contra Moraes, Gilmar critica "fabricação artificial de crises institucionais"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nas redes sociais que “é hora de reordenar as prioridades” edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nas redes sociais que “é hora de reordenar as prioridades” e criticou a “fabricação artificial de crises institucionais”, neste domingo, 22.

A declaração ocorre após Jair Bolsonaro entregar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, também ministro do STF, ao Senado.

“A fabricação artificial de crises institucionais infrutíferas afasta o país do enfrentamento dos problemas reais. A crise sanitária da pandemia, a inflação galopante e a paralisação das reformas necessárias devem integrar a agenda política. É hora de reordenar prioridades", escreveu Gilmar Mendes.

