Após prisão de Milton Ribeiro, Bolsonaro manda barrar entrada da imprensa em evento em Brasília

247 - A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro fez com que Jair Bolsonaro determinasse que a imprensa fosse impedida de ter acesso a um evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o site O Antagonista, a imprensa havia sido convocada para acompanhar a entrega da agenda do setor de bens e serviços para o desenvolvimento do país.

Milton Ribeiro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (22). Ao todo, os agentes da Polícia Federal destacados para a Operação Acesso Pago cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e cinco de prisões preventivas nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, expedidos pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal.

Milton Ribeiro é investigado pelos os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

