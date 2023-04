Após reforma de R$ 1 milhão, Lira desaloja liderança do governo e transforma espaço em gabinete pessoal

Liderança do governo foi transferida para a ala Afonso Arinos do Senado, longe do plenário da Câmara, onde são realizadas as sessões do Congresso edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reivindicou para si o gabinete que abrigava a liderança do governo no Congresso. Segundo a Folha de S. Paulo, “a liderança do governo no Congresso, com toda a sua estrutura e seus assessores, foi transportada para a ala Afonso Arinos do Senado, que fica a uma distância de cerca de três minutos de caminhada do plenário da Câmara, onde normalmente são realizadas as sessões do Congresso. Uma parte dos assessores não coube lá e foi alocada de forma provisória mais longe ainda, no 25º andar de uma das torres do Congresso”.

Ainda conforme a reportagem, o local está situado a poucos metros do plenário da Casa, ao contrário do antigo gabinete do parlamentar que é localizado fora do edifício principal do Congresso estando ligado ao prédio por meio de uma passagem subterrânea. A reforma custou cerca de R$ 1 milhão e providenciou “recepção, salas, local de reunião, banheiros e uma saleta restrita, no nível inferior, conhecida como ‘confessionário’".

Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, a administração da Casa "tradicionalmente disponibiliza gabinetes no edifício principal para parlamentares que ocupam ou tenham ocupado a presidência da Casa, situação em que se enquadra o atual presidente" e que Lira irá ocupar o espaço logo após "a adaptação do ambiente para a nova finalidade".

