Após resposta de Fachin, Ministério da Defesa pede encontro entre técnicos do TSE e Forças Armadas

A iniciativa do ministro Paulo Sergio Nogueira se alinha com o discurso de Bolsonaro, que defende interferência de militares nas eleições, ou seja, possibilidade de golpe edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sergio Nogueira, enviou nesta quarta-feira (15) um novo ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Edson Fachin, pedindo uma data para o encontro de técnicos militares e da corte.

"Para que se possa dar concretude ao diálogo proposto, solicito a Vossa Excelência o agendamento de um encontro entre as equipes técnicas do Tribunal e das Forças Armadas", disse o documento. O relato foi publicado nesta quarta pela coluna de Bela Megale.

Na última sexta-feira (10), o ministro cobrou de Fachin a participação das Forças Armadas na fiscalização das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 31 do mês passado, Fachin pediu que a comunidade internacional "esteja alerta contra acusações levianas" em relação ao processo eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O posicionamento do ministro se alinha com o discurso de Jair Bolsonaro (PL), que tem defendido a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado da eleição presidencial. A oposição ao governo e setores progressistas da sociedade veem a medida como uma tentativa de golpe caso ele seja derrotado no pleito de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio, o TSE informou que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE