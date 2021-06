Após reunião com Alto Comando, comandante do Exército já decidiu sobre punição de Pazuello

O comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou, em reunião com o Alto Comando, que já está pronto para tomar sua decisão sobre punir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que participou de ato com Jair Bolsonaro no Rio edit

247 - O comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou nesta quarta-feira, 2, em reunião com o Alto Comando, que já está pronto para tomar sua decisão sobre punir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que participou de ato com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal O Globo, a decisão do general pode ser anunciada até a próxima segunda-feira, 7, mas a expectativa é que seja antecipada.

Pazuello não foi autorizado pelo Alto Comando a participar da manifestação política e, portanto, descumpriu regra do Regimento Interno do Exército, que o obriga a pedir autorização.

O caso Pazuello colocou sob pressão o general Paulo Sérgio, que assumiu o comando do Exército em abril e não pode permitir a desordem, isto é, o descumprimento das regras da instituição.

Nesta quarta-feira, Bolsonaro esteve no Ministério da Defesa com o ministro Walter Braga Netto para conversar sobre a penalização de Pazuello.

