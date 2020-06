Após ser pressionado, Bolsonaro promove assessor olavista para assuntos internacionais

Ele opinará sobre a política internacional do governo federal e viajará nas comitivas para países estrangeiros. Em live na quinta-feira, Filipe Martins disse que o “fascismo é o oposto” do governo Bolsonaro e atacou as manifestações contra o governo edit

247 - Um dos assessores da chamada ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, foi promovido para o cargo de assessor-chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, nesta segunda-feira (8). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União.

Martins tinha um cargo de assessor-adjunto internacional. Agora, o ex-aluno de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, ganhou mais autonomia no governo. Ele opinará sobre a política internacional do governo federal e viajará nas comitivas para países estrangeiros. Na última quinta-feira, 4, ele participou da live de Bolsonaro que atacou as manifestações contra o fascismo.

Na live, ele disse que o “fascismo é o oposto” do governo Bolsonaro. “É o exato oposto daquilo que o senhor defende. Eles usam como terminologia apenas num truque linguístico, um ardil que eles têm pra tapear as pessoas que estão olhando, para se dizerem favoráveis à democracia”, disse.

A mudança ocorreu um dia após Bolsonaro ser criticado pelo guru por não estar o ajudando com os processos legais que enfrenta. Olavo disse que iria derrubar o governo se ele continuasse “inativo e covarde” e ainda atacou a ala militar do governo.

