Após Zambelli desejar melhoras para ela mesma, equipe diz que ocorrido foi erro de assessora

247 - A deputada Carla Zambelli foi alvo de piadas nas redes sociais nesta sexta-feira (21) por ter se atrapalhado com perfis em rede social e ter respondido sua própria postagem com desejo de melhoras. Ela está com Covid-19.

A assessoria de imprensa da deputada assumiu a culpa, dizendo que uma das assessoras se atrapalhou e cometeu o equívoco. “Erro de uma de suas assessoras que, por ter um relacionamento de amizade com Zambelli, além do profissional, desejou melhoras à parlamentar e esqueceu-se de alterar o modo de resposta (perfil pessoal/página Carla Zambelli”.

A equipe de Zambelli negou que a parlamentar utilize “robôs ou perfis fake para impulsionar suas publicações, compartilhá-las ou comentá-las”.

