Aproximação de Bolsonaro com centrão acelera debate sobre sucessão de Maia

247 - Com dificuldades de articulação, Jair Bolsonaro tenta refazer sua base na Câmara dos Deputados e garantir um aliado na presidência da Casa, parlamentares da oposição e do chamado "baixo clero" se movimentam para criar alternativa à candidatura governista.

O Capitão Augusto (PL-SP), líder da bancada da bala, deixa clara a sua intenção de substituir Maia. "Sou candidato a presidente da Câmara em caráter irrevogável", disse.

O parlamentar afirmou já ter conversado com dezenas de colegas para conseguir apoio e calcula ter 70 votos ao seu favor. "Preciso pelo menos mais 30 para chegar ao segundo turno", contabiliza. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

O congressista não se preocupa com as movimentação do Planalto. “Não acredito que Bolsonaro vá se envolver. Isso já deu errado em outros governos e pode ser um tiro no pé”, disse.

Um dos cotados pelo centrão é Marcelo Ramos (PL-AMs), que até ganhou apoio de alguns parlamentares na segunda-feira passada, ao assumir a presidência da sessão virtual da Câmara por alguns momentos. "O senhor fica muito bem ajeitado nessa cadeira, Presidente!", disse o deputado Eli Borges (Solidariedade-TO). "Vossa Excelência fica bem nesta cadeira, presidindo muito bem esta sessão", emendou José Nelto (Podemos-GO). Ramos desconversa: "Ousadia".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.