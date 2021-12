Aras advoga contra o povo, diz Randolfe após PGR pedir anulação de inquérito contra Bolsonaro

“Essa é uma ação do chefe do Ministério Público Federal ou do advogado de Jair Bolsonaro?”, questionou o senador Randolfe Rodrigues edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse, nesta segunda-feira, 13, que o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, advoga contra o povo após o chefe do Ministério Público Federal (MPF) pedir anulação de inquérito contra Jair Bolsonaro (PL).

Aras encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de reconsideração sobre abertura de inquérito para investigar declaração de Bolsonaro, na qual o mandatário associa a vacina contra a Covid ao vírus da aids. A PGR pediu que a decisão do ministro Alexandre de Moraes seja revista.

“Deixa eu ver se entendi… Essa é uma ação do chefe do Ministério Público Federal ou do advogado de Jair Bolsonaro? Está mesmo claro para Aras qual sua função à frente da PGR? Advogar contra o povo não me parece sua atribuição. Aí é pra acabar…”, disse no Twitter.

