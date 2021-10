Aras defende quebra de sigilos de assessor de Eduardo Bolsonaro pela CPI

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) a manutenção das quebras de sigilo telefônico e telemático de Carlos Eduardo Guimarães, assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A informação foi publicada por Veja.

Guimarães entrou na mira da CPI da Covid por sua suposta atuação junto ao chamado "gabinete paralelo da Saúde" na pandemia - era um grupo que aconselhava membros do governo a implementar políticas sem apoio da ciência para o combate ao coronavírus.

O assessor também foi apontado como integrante do "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto, grupo que dissemina notícias falsas contra opositores de Jair Bolsonaro.

O chamado "gabinete paralelo" defendia a divulgação do "tratamento precoce" contra a Covid-19, que incluía medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina.

Segundo a defesa do assessor de Eduardo Bolsonaro, o requerimento aprovado pelo colegiado de senadores não havia indicado o suposto crime por ele praticado e não haveria relação temática entre os fatos atribuídos a Guimarães e o objeto da CPI da Covid.

O recurso do assessor contra as quebras de sigilo, um mandado de segurança, tem a ministra do STF Cármen Lúcia como relatora. No recesso do Judiciário, em julho, a ministra Rosa Weber, vice-presidente da Corte e responsável por parte do plantão do Supremo, já havia negado o pedido liminar da defesa de Guimarães.

