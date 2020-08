Aras exclui membros da Lava Jato da lista de procuradores para o Gaeco

247 - O procurador-geral da República Augusto Aras indicou cinco procuradores da República que vão integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal no Paraná (Gaeco-MPF-PR), mas deixou de fora nomes ligados à operação Lava Jato.

De acordo com a portaria publicada nesta quinta-feira (6), foi formalizada a escolha de Henrique Gentil Oliveira, Henrique Hahn Martins de Menezes, Lucas Bertinato Maron, Raphael Otávio Bueno Santos e Daniel Holzmann Coimbra.

Os nomes foram previamente aprovados pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal – que também subscreveu a nomeação de Januário Paludo e Diogo Castor de Mattos, integrante e ex-integrante da Operação Lava Jato em Curitiba.

No entanto, os dois acabaram de fora da portaria de Aras por “não preencherem requisitos”, segundo informou o MPF. Os substitutos devem ser indicados em breve pelo colegiado.

“A criação de Gaecos federais no âmbito do MPF é parte do esforço da PGR para atender às necessidades das unidades com maior demanda de pessoal e de recursos. Em relação ao Paraná, o procurador-geral da República avalia que, com o apoio do CSMPF, poderão ser criados mais três ofícios especializados em combate à corrupção na capital, Curitiba. Além disso, um edital para o concurso de remoção para vagas já existentes deve ser aberto em breve”, informou o Ministério Público Federal em nota.

