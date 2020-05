Aras fala em "desconforto" sobre indicação ao STF

De acordo com nota da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras "reitera que seu compromisso é com a atuação na chefia do Ministério Público Federal". O chefe da PGR foi indicado ao cargo sem estar na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou "desconforto" com a citação do seu nome para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Na quarta-feira (27), Jair Bolsonaro afirmou que "o nome de Augusto Aras entra fortemente", caso apareça uma terceira vaga - até 2022, os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello deixarão a Corte.

De acordo com a nota publicada no site da PGR, "o procurador-geral da República, Augusto Aras, manifesta seu desconforto com a veiculação reiterada de seu nome para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)".

"Conquanto seja uma honra ser membro dessa excelsa Corte, o PGR sente-se realizado em ter atingido o ápice de sua instituição, que também exerce importante posição na estrutura do Estado", diz o texto. "Aras reitera que seu compromisso é com a atuação na chefia do Ministério Público Federal".

Aras foi indicado para a PGR sem estar na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), após eleição interna do Ministério Público. Ele vem sendo alvo de críticas internas no MPF por tomar medidas consideradas "pró-governo", como o pedido, feito na quarta-feira, para o STF suspender o inquérito das fake news, que atinge políticos, empresários e blogueiros bolsonaristas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.