Aras já trabalha para ser indicado por Bolsonaro ao STF

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez chegar a Jair Bolsonaro que gostaria de ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) já nesta primeira vaga, no lugar de Celso de Mello. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

Mesmo antes do ministro Celso de Mello antecipar sua aposentadoria, Aras já havia pedido a amigos em comum que voltassem a bater na tecla do seu nome a Bolsonaro.

Aras foi indicado por Bolsonaro para a PGR sem estar na lista tríplice do Ministério Público. Em um ano à frente da procuradoria, Aras moveu apenas uma ação constitucional contra Bolsonaro.

