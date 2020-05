Aras não deve pedir diligências para apreensão do celular de Bolsonaro

"Salvo uma reviravolta, é certo nos bastidores de Brasília que o procurador-geral, Augusto Aras, não pedirá diligências para apreensão do celular do presidente da República", escreve o jornalista George Marques edit

247 - O jornalista George Marques afirmou nesta segunda-feira, 25, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, não deverá pedir diligências para a apreensão do celular de Jair Bolsonaro.

O PGR deverá se manifestar a pedido do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que investiga as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro.

Na manhã desta segunda-feira, Bolsonaro "se convidou" para uma reunião com Augusto Aras, na PGR.

Salvo uma reviravolta, é certo nos bastidores de Brasília que o procurador-geral, Augusto Aras, não pedirá diligências p/ apreensão do celular do presidente da República. Apesar disso, permanece o mal-estar com a nota do general Augusto Heleno tentando intimidar ministro do STF. — George Marques 🏡🇧🇷 (@GeorgMarques) May 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.