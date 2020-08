Aras terá teste de fogo e vai analisar suspeita de corrupção de governador bolsonarista

Indicado por Jair Bolsonaro sem estar na lista tríplice do Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto Aras, analisará as conclusões da CPI dos Respiradores, aberta na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobre irregularidades na compra de aparelhos pelo governo Carlos Moisés (PSL) para o enfrentamento à Covid-19 edit

247 - Indicado por Jair Bolsonaro sem estar na lista tríplice do Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto Aras, analisará as conclusões da CPI dos Respiradores, aberta na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o relatório da comissão, o governador do estado, Carlos Moisés da Silva (PSL), é um dos 14 responsáveis pela compra de 200 respiradores sem licitação, por R$ 33 milhões. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

Os trabalhos da CPI apontaram fraude na compra dos aparelhos feita pela Secretaria de Estado da Saúde com a empresa Veigamed. Os respiradores não foram entregues.

Jair Bolsonaro tem como uma de suas principais marcas no seu discurso a responsabilização de governadores sobre a gestão das medidas de enfrentamento ao coronavírus, o que tem dificultado a coordenação do governo federal no combate à pandemia.

