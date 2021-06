Arhur Lira apoia repressão violenta contra indígenas e defende exploração de terras

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a manifestação de indígenas em Brasília, nesta terça-feira (22), que foi reprimida brutalmente pela PM local.

Segundo ele, não é "coerente" que a população atue para impedir projetos como o PL 490 de tramitar no Congresso. Diante das manifestações, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), Bia Kicis (PSL-DF), adiou a votação sobre a proposta que dificulta a demarcação em terras indígenas.

"Eu não acho que seja coerente por parte de qualquer parlamentar ou de qualquer cidadão impedir trabalhos e pautas legislativas dessa casa. Sejam elas nas comissões, como é o caso do PL 490 que está longe de vir a plenário ou de qualquer assunto de qualquer comissão", disse Lira.

O presidente da Câmara defendeu abertamente a regulamentação da exploração de terras indígenas. "Essa casa precisa ter coragem e debater sobre o tema de exploração da terra indígena. Não é possível que vamos ficar de olhos fechados quanto a isso", disse Lira. "Na terra da deputada Joênia, o governador me relatava que entre 100 e 200 quilos de ouro saem ilegais dos garimpos de terra indígena por dia. A gente tem que ficar de olho. Isso vai continuar acontecendo, se nós não legislarmos, se não cuidarmos."

Lira disse ainda que, na semana passada, manifestantes indígenas invadiram o Congresso e "ficaram fumando algum tipo de droga". "Fumando e dançando aqui em cima. Nós, com muita paciência, negociamos e a mesma Polícia Militar junto com a polícia legislativa veio à Casa e recompôs a ordem". (Com informações do UOL).

