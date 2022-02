Armado, homem incedeia barracos de moradores de rua no Distrito Federal: "mexeu com minha mulher"

“Conheço todos eles há anos, e nunca mexeram com ninguém", revelou uma mulher ao comentar o comportamento dos moradores de rua edit

Metrópoles - No fim da manhã da última segunda-feira (21), um homem ateou fogo na barraca de moradores em situação de rua que se alojavam perto de duas árvores dentro de praça localizada em Águas Claras (DF).

Segundo uma lavadora de carros que trabalha no local, o suspeito chegou armado e confrontou os moradores, antes de comprar um galão de 5 litros de álcool em um posto de gasolina próximo e queimar a moradia improvisada. Ele fugiu antes de ser identificado. Por sorte, ninguém ficou ferido.

“O homem alegou que os quatro moradores de rua tinham mexido com a mulher dele. Chegou lá armado e disse que eles teriam de sair. Em seguida, queimou a barraca, a comida e os documentos dos meninos, queimou tudo”, contou a lavadora de carros, que pediu para não ser identificada.

Ela conta ter presenciado a situação de longe, pois ficou com medo de o homem efetuar algum disparo. “Conheço todos eles há anos, e nunca mexeram com ninguém. No máximo, ficam sentado na praça, jogando dominó e bebendo”, explica.

Segundo vizinhos de prédios próximos ao local, alguns dos moradores em situação de rua mudaram-se para outras partes da região após perderem os pertences. Até a última atualização deste texto, ninguém havia registrado ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF).

