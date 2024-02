Arthur Lira articula projeto para limitar ações da PF dentro da Câmara

De acordo com uma das propostas discutidas, medidas judiciais contra parlamentares só possam ocorrer após aprovação da mesa diretora da Câmara e do Senado edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pediu a líderes partidários para conversar com suas bancadas sobre a possibilidade de aprovar pautas que vêm sendo interpretadas como uma reação a mandados de buscas e apreensões da Polícia Federal (PF) em gabinetes na Casa.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o presidente da Câmara discutiu o assunto nesta semana. Duas propostas foram debatidas - uma é sobre o fim do foro privilegiado. Na outra pauta, medidas judiciais contra parlamentares só possam ocorrer após aprovação da mesa diretora da Câmara e do Senado.

Participante do encontro, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) fez um desabafo, dizendo que foi feito com ele um ato de covardia e que não havia justificativas para a busca e apreensão.

Mensagens obtidas pelos investigadores mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

