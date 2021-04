Arthur Lira atende governo Bolsonaro e anula convocação de Braga Netto para explicar compra de picanha para Forças Armadas

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acatou um recurso do líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), e anulou a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para explicar a compra de picanha e cerveja para as Forças Armadas, de acordo com a Folha de S.Paulo. Denúncia feita pelo PSB em fevereiro apontou que militares utilizaram dinheiro público para bancar 80 mil cervejas, centenas de latas de Skol Beats, 714 mil quilos de picanha e 1,3 milhão de quilos de carvão.

No final de março, a comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara convocou Braga Netto para esclarecer os processos de compra para as Forças Armadas aprovados pelo governo federal. Há indícios de superfaturamento.

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados o regime interno da Casa diz que o ministro deve comparecer pessoalmente à comissão para prestar informações sobre assunto previamente determinado.

"Assiste, pois, razão ao recorrente ao sustentar que a convocação de ministro de Estado tem caráter pessoal, não se podendo, portanto, aprovar requerimento de convocação sem expressamente nominar a autoridade a ser convocada", afirmou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.