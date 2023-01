Arthur Lira: Câmara aprovará intervenção federal no DF de forma unânime

"As instituições não pararão", afirmou o deputado ao comentar atos terroristas praticados por apoiadores de Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que parlamentares decidiram fazer uma sessão nesta segunda-feira (9) para aprovar "de forma simbólica" o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito federal proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reação aos atos terroristas praticados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nesse domingo (8) em Brasília (DF).

"Nesta iniciativa de demonstrar à população brasileira que as instituições não pararão, a Câmara fará uma sessão agora para aprovar a intervenção federal", disse Lira, em reunião com Lula e governadores de todo país.

"Vamos combater aqueles que quiseram deixar a democracia de cócoras no Brasil", acrescentou. "Ressalto a importância de um governo democrático a todos os brasileiros".

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) demitiu Anderson Torres no domingo (8) em consequência dos ataques bolsonaristas. Rocha também foi afastado por 90 dias do cargo.

O presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), também prometeu que parlamentares vão se reunir nesta terça para votar a intervenção federal. "Todos foram uníssonos em reagir aos atos perpetrados ontem", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.